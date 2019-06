V Londýně umírali lidé! Trump se ostře pustil do starosty Khana

Americký prezident Donald Trump se ostře pustil do starosty Londýna Sadiqa Khana. Toho označil za katastrofu pro britskou metropoli. Pokud zůstane ve funkci, situace se podle Trumpa nezlepší. Reagoval tak na vraždy posledních dní, ke kterým došlo v britském hlavním městě.

Drsná slova Donalda Trumpa se objevila na jeho twitteru poté, co byli během násilností v Londýně zavražděni za 24 hodin tři lidé. "Londýn potřebuje co nejrychleji nového starostu. Khan je katastrofa - a bude to jen horší!" napsal americký prezident.

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn, kterých je právě starosta Khan členem, Trumpova slova odsoudil. Podle něj je "naprosto hrozné", že zneužívá tragédii těchto zavražděných lidí, aby zaútočil na starostu.

V pátek odpoledne byl v britském hlavním městě ubodán teprve 18letý mladík. Jen pár minut poté byl zastřelen o rok starší muž. V sobotu odpoledne pak zemřel 30letý Londýňan po útoku nožem. Další tři lidé byli ve stejné dny pobodáni, naštěstí ale přežili. Policistům už se podařilo zadržet 14 podezřelých, tvrdí BBC.

Slova Trumpa jsou pouze pokračováním sporů mezi ním a starostou Londýna Khanem, který je muslim pákistánského původu. Americký prezident jej například nedávno označil za naprostého ztroskotance. Khan totiž kritizoval britskou vládu za to, že Trumpa pozvali na státní návštěvu.