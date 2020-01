V motorestu v Jablonci nad Nisou se přiotrávilo oxidem uhelnatým 11 lidí

Zdravotníci přitom původně vyjížděli k "obyčejnému" kolapsu. Jenže na místě jim čidla začala hlásit vysokou konccentraci jedovatého oxidu uhelnatého. "V tu chvíli jsme zalarmovali celý integrovaný záchrannný systém," vysvětlil pro TN.cz mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

V nejvážnějším stavu byla žena, kterou zdravotníci nejprve převezli do jablonecké, posléze do liberecké nemocnice. Tam ji umístili do takzvané hyperbarické komory. Ta slouží mimo jiné k inhalaci čistého, neředěného kyslíku.

"Kromě ní jsme odvezli ještě dva pacienty, další postižené dohledávala policie. Původně jsem měl informaci o celkem třinácti přiotrávených lidech, nakonec by jich mělo být o dva méně," uzavřel Georgiev.

Podobný případ se před rokem odehrál na zimním stadionu v Praze: