V neděli se v Česku rozjíždí očkování. V pořadníku jsou tisíce lidí

Už pátý den se skóre epidemického systému drží na 76 bodech, tedy v pátém a nejhorším pásmu PSA. Vláda by měla o přechodu do pátého stupně pohotovosti rozhodovat ve středu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by mohlo ke zpřísnění opatření dojít od neděle 27. prosince.