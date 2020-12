Vyšetření otravy ryb v Bečvě v nedohlednu! Stále chybí posudek

Znalecký posudek o úniku kyanidu do řeky Bečvy už měl být hotov v těchto dnech, ale nestalo se tak. Vsetínská kriminálka šetření ještě neukončila.

"V neděli 20. prosince 2020 uplynula lhůta na vypracování znaleckého posudku. Avizovali jsme, že znalec má právo požádat o prodloužení lhůty k vyhotovení znaleckého posudku z objektivních důvodů. Tak se v minulých dnech stalo a z toho vyplývá, že znalecké zkoumání dále probíhá,“ prohlásili vsetínští policisté v pondělní tiskové zprávě.

Byl to přitom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), kdo uklidňoval poslance ve sněmovně 10. listopadu mj. tvrzením, že znalecký posudek bude hotov do 20. prosince. Poukazoval tehdy na stovky odebraných vzorků, které musí policie vyhodnotit, i na to, že k průtahům v šetření přispělo, že soudní znalec byl nemocný. Stejné datum vyslovil také ministr životního prostředí.

"Termín, který mají znalci nebo znalec pro předložení těch posudků a dalších věci, které policie potřebuje ke své práci, je 20. prosince,“ řekl už dříve ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Vsetínští policisté teď ale tvrdí, že tak rozsáhlé vyšetřování "standardně“ netrvá týdny, ale několik měsíců. Přitom sami dříve mluvili jen o několika týdnech. "Kriminalisté čekají na výsledky znaleckých posudků. Doba na jejich vypracování odpovídá množství zkoumaného materiálu. Již dříve jsme avizovali, že lze počítat s několika týdny,“ citoval Deník policejního mluvčího Petra Jaroše už 26. října.

Kyanid unikl do Bečvy pod Valašským Meziříčím a dostal se až do Přerova v neděli 20. září. Prudký jed poškodil celý vodní biotop na zhruba 40 kilometrech toku. Rybáři museli posbírat a odvézt do kafilérie více než 40 tun uhynulých ryb.

