Na Prostějovsku se srazily vlaky, vagon skončil mimo trať. Dva zranění

V sobotu odpoledne se v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku srazil osobní a nákladní vlak. Nehoda si vyžádala dva zraněné. Trať bude uzavřena až do večerních hodin.

Osobní vlak s nákladním se srazil krátce po jedné hodině odpoledne na trati mezi Nezamyslicemi a Přerovem. Provoz je v současné chvíli na železnici přerušen, dopravu zajišťuje náhradní autobus.

Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné životy. Dva lidé se ale zranili, podle Drážní inspekce by se mělo jednat o strojvedoucího a cestujícího z osobního vlaku. "Osobní vlak Českých drah jel z Olomouce do Nezamyslic a nákladní vlak společnosti Retrack Czech z Havlíčkova Brodu do Ostravy, při nárazu došlo k vykolejení," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

"Na místo vzlétl také vrtulník letecké záchranné služby, jelikož se předpokládalo, že by mohla být nehoda většího rozsahu. Nakonec se ukázalo, že došlo pouze ke dvěma lehčím zraněním. Strojvedoucí i cestující byli s oděrkami převezeni do Fakultní nemocnice Olomouc," řekla pro TN.cz mluvčí záchranky Lucie Mikisková.

Aktualizace k mimodn udlosti v Nmicch: zrann jsou 2 osoby, pedbn odhad kod je u obou dopravc vyslen dohromady na 8 mil. K, na infrastruktue na pl milionu K. pic.twitter.com/Nx1TkhtMo0 — Sprva eleznic (@Spravazeleznic) July 31, 2021

V úterý zaměstnala záchranáře na Plzeňsku srážka osobního auta s rychlíkem. 67letý řidič vjel osobákem značky Peugeot přímo před přijíždějící vlak. Strojvedoucí už střetu nemohl zabránit, náraz lokomotivy auto odhodil několik metrů daleko, to dopadlo na plot, kde zůstalo zdemolované a převrácené na bok.

Na místo okamžitě vyjely všechny záchranné složky. Záchranáři si pacienta převzali a se středně těžkým zraněním ho transportovali do Fakultní nemocnice Plzeň. Cestujícím z vlaku se naštěstí nic nestalo a drážní hasiči je z vlaku evakuovali.