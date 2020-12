V německém Trevíru vjelo auto do pěší zóny, jsou zranění i mrtví!

V úterý odpoledne vjelo do pěší zóny v Trevíru na západě Německa auto a najíždělo do lidí. Podle stanice SWR potvrdil starosta města oběti a zraněné, jejich přesný počet je ale zatím neznámý.

Na místě zasahují policisté, řidiče už zadrželi. "Několik zraněných lidí, které v pěší zóně v Trevíru srazilo auto. Vyhněte se oblasti," vyzvala policie na twitteru. Později připojila informaci o "několika mrtvých", původně se mluvilo o dvou obětech a 15 zraněných.

"Zatkli jsme jednoho člověka a zajistili jedno vozidlo. Podle prvotních zjištění zemřeli dva lidé. Pokračujte, prosím, ve vyhýbání se centru města. Péče o zraněné má absolutní prioritu," doplnila. Mělo se jednat o velké SUV.

Images from the pedestrian zone in central Trier pic.twitter.com/6C5eavpuvm