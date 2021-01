V Německu chtějí zavést SPZ pro kola. Česko se do toho příliš nehrne

V Německu chtějí zavést espézetky stejné jako mají auta. Chtějí se tak vyhnout opakujícím se případům, kdy cyklista nehodu způsobí, nechá kolo na místě a uteče.

"Registrační značka by byla podobná jako u řidičského průkazu skupiny B, protože zejména v případě závažných porušení by existovala alespoň možnost zahájit odpovídající trestní řízení na základě SPZ jízdního kola. Administrativně toto zavést by bylo složité, budeme ale o tom dále jednat," sdělil berlínský policista Michael Gassen.



Přes 50 procent nehod v Berlíně, jejichž účastníci jsou cyklisté, zavinili právě lidé za řídítky. V Německu dokonce nápad berlínské policie o povinném značení kol espézetkami podpořila tamní politická strana. A ne ledajaká. Jedná se o vládní CDU. Naopak v České republice se o ničem podobném zatím nejedná. I když třeba drony už registraci mít musejí.



"Víme, že tento trend je v současné chvíli populární v Německu, my ale neuvažujeme, že by cyklisté měli mít svojí značku na kole," řekla pro TV Nova policejní mluvčí Hana Rubášová.

Názory lidí se ovšem na tuto věc liší. Někteří v tom nevidí žádný přínos, druzí to naopak kvitují. "U nás je každá blbost naprosto možná, tak klidně můžou dávat espézetky třeba na koně nebo prasata," řekl muž z Prahy. "Nedává to smysl, přínosy by neodpovídaly té byrokracii, která by s tím vznikla," sdělil cyklo specialista Vratislav Filler.

Za minulý rok bylo nejvíce nehod cyklistů v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a ve středních Čechách. Nejméně cyklisté bourali v roce 2010, nízký na počet nehod byl i roku 2017 a v roce 2020 se statistika přehoupla nad 3000 nehod, konkrétně 3240.



Lékaři urgentních příjmů cyklisty žádají, aby si nezapomněli vzít před jízdou helmu, zachraňuje životy. "Helma je velice důležitá součást, bohužel lidi na to nedávají pozor, helma je důležitá i na krátkou vzdálenost," řekla lékařka urgentního příjmu Júlia Miklošová. O tom, na kterou část kola by měla být registrační značka umístěna, zatím v Německu nerozhodli.