V nemocnici v Bagdádu vybuchla lahev s kyslíkem, při požáru zemřelo 27 lidí

Zdroje uvádí, že požár v nemocnici Ibn Khatib v iráckém hlavním městě vypukl poté, co v důsledku nehody explodovala tlaková lahev s kyslíkem.

Fotograf agentury Reuters hlásil, že k místu neštěstí vyrazilo mnoho sanitek, aby mohly převézt zraněné a ostatní pacienty do jiných nemocnic.

Šéf irácké jednotky civilní obrany řekl, že požár vypukl na patře, kde byla zřízena plicní jednotka intenzivní péče. Ze 120 lidí bylo z nemocnice zachráněno 90, uvedla později státní tisková agentura INA. Generálmajor Kadhim Bohan dodal, že požár byl záhy uhašen.

At least 27 dead in fire at Baghdad hospital for COVID patients- medical sources https://t.co/yqXeuLRi0D pic.twitter.com/SEhMcuP7UV