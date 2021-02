V nemocnicích chybí zdravotníci. Červený kříž tam posílá dobrovolníky

V nemocnicích dochází lůžka intenzivní péče pro covidové pacienty. Volných zůstává po celé republice jen asi 160 lůžek. Podle ministerstva zdravotnictví ale není tak snadné navýšit počty míst, chybí totiž i zdravotníci. Červený kříž proto do nemocnic posílá proškolené dobrovolníky. Ti by prý doktorům a sestrám měli alespoň trochu pomoci.

Už přes 20 let Martina pracuje jako zdravotní sestra. Loňský rok strávila ve speciálním obleku a péčí o covidové pacienty. "Je to opravdu náročné, protože těch pacientů přibývá. Snažíme se to zvládat,“ popsala zdravotní sestra Martina.



V nemocnicích je s koronavirem přes 6,5 tisíce lidí. Pacientů ve vážném stavu přibývá. Volných lůžek na jednotkách intenzivní péče pro covidové pacienty bylo ještě v pondělí večer 168. Během úterý dopoledne ubylo osm míst. Aktuálně se nemocnice blíží k vyčerpání kapacit.



"Máme v dnešní době jedno volné lůžko na jipovém oddělení a další tři volná lůžka na standardních odděleních,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.



A situace je podobná i v dalších nemocnicích. Třeba v Plzeňském kraji na jednotkách intenzivní péče není jediné místo pro nakažené pacienty. Poslední lůžko mají v Karlovarském kraji. "Máme 30 lůžek a těch 30 lůžek máme každý den obsazeno. V průběhu dne převážíme lidi do jiných nemocničních zařízení,“ informovala staniční sestra z chebské nemocnice Václava Markgrafová.



Pokud se situace v nemocnicích nezlepší, čeká nás podle ministerstva zdravotnictví ten nejhorší scénář. "Velká část naší republiky se dostane během nejbližších dvou týdnů fakticky k vyčerpání existující kapacity,“ míní náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) plánuje o pomoc požádat v zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která pro české pacienty zajistí lůžka v Bavorsku.