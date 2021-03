Legální párty pro 1300 lidí! Byla bez roušek a bez rozestupů. VIDEO

Bez rozestupů, roušek a s drinkem v ruce. Je to neuvěřitelné, ale tak vypadala legální party v Nizozemsku. Cílem večírku bylo zjistit, jak by v budoucnu mohly probíhat podobné akce i přes nepříznivou koronavirovou situaci. Každý účastník se musel prokázat negativním testem, při vstupu se účastníkům měřila teplota a každý dostal sledovací zařízení na krk. Potom se rozdělili do několika skupin, ve kterých od sebe účastníci byli různě daleko. Jak si 1300 lidí užilo živý koncert, se podívejte ve videu.