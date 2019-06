V obchodě našli toxické panenky, mohou poškodit vývoj dítěte!

Odborníci v panenkách odhalili vysoké množství látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP). Riziko spočívá v tom, že při hře se mohou nebezpečné látky dostat dítěti do pusy, přecházet do slin a v neposlední řadě se dítěti mohou dostat do trávicí soustavy.

DEHP působí na reprodukční orgány, pro které je nebezpečný. Může vyvolávat poruchy sexuálního vývoje, např. vady prostaty nebo neplodnost. Povolený limit je 0,1 % hm., hlava panenky ale obsahovala téměř 18 % hm., tedy více než stonásobné množství.

Jedná se o plastovou panenku EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING se zvířecím obličejem s dlouhými vlasy a barevnými šaty. Kód hračky je NO. 1228, na dolepené české etiketě je pak kód TT7958K31. Inspektoři dokonce zjistili, že firma Transport asia food, která měla hračku do Česka dovést, je nedohledatelná, proto byl podán návrh na odebrání jejího živnostenského oprávnění.

Nebezpečné hračky objevili v Kladně v Centru levného nákupu. "Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek," napsalo ministerstvo zdravotnictví. Panenky EnchanTimals, které jsou napůl lidi, napůl zvířata, totiž vyrábí společnost Mattel.