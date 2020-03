V obchodech není droždí, vyrobte si ho s námi doma!

Začalo to těstovinami a rýží, nedostatkovým zbožím je však v Česku aktuálně droždí. Rekordní rychlostí kvasnice zmizely z chladících pultů většiny tuzemských prodejen. Zákazníci je nakupují do zásoby kvůli obavám o kvalitu zásobování, v karanténě také více pečou. Zmizely tak různé polotovary k dopečení.

"Hodně lidí teď častěji peče doma, kde tráví více času. Jsou to jak rodiny s dětmi, tak i důchodci, kteří pečou hodně i normálně," vysvětlil ředitel společnosti Lesaffre, která je předním dodavatelem zboží.

Poptávka by se sice měla postupně stabilizovat, do té doby si však můžete droždí vyrobit doma sami. My si tak pro vás připravili recept, jak na to:

Domácí droždí

500 g brambor

60 g cukru

2 lžíce piva

voda

Brambory uvaříme a propasírujeme. Můžeme je i rozmixovat, případně rozmačkat vidličkou.

Přidáme trochu vody, čímž vznikne hustá kaše.

Do misky s cukrem přidáme trochu teplé vody, vytvoříme tak něco jako cukrový sirup, ten následně přidáme k bramborám.

Vzniklou hmotu necháme cca 30 minut odležet a přidáme dvě lžíce piva.

Vše necháme odležet nejméně 24 hodin na teplém místě.

Hotové droždí můžeme krátce skladovat v lednici.

Droždí je na světě, v ledničce ale velkou parádu nenadělá. Co z něj tedy upéct domácí rohlíky? Víme jak na to:

Rohlíky z domácího droždí

500 g hladké mouky

60 g másla

lžička cukru

2 lžičky soli

voda

500 g domácího droždí

1 vejce a mléko na potření

Hrubá sůl, kmín, mák na posypání

Mouku promícháme se solí, přidáme rozpuštěné máslo a cukr.

Přidáme domácí droždí v poměru 1:1 s moukou. Když jsme tedy přidali například půl kila mouky, musíme přihodit rovněž půl kila domácího droždí.

Podle potřeby naředíme trochou vody a vypracujeme těsto.

Těsto necháme na teplém místě zhruba hodinu vykynout.

Z těsta potom vyválíme kruh, který rozdělíme na 8 dílků, stejně jako pizzu.

Trojúhelníčky srolujeme do tvaru rohlíků a naskládáme na plech vyložený pečícím papírem. Na plechu necháme ještě zhruba 20 minut lehce nakynout.

Potřeme vejcem rozšlehaným s mlékem a můžeme podle chuti posypat hrubou solí, kmínem nebo mákem.

Pečeme na 180 stupňů cca 30-45 minut.