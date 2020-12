Za davy v obchodech může vláda, tvrdí opozice. Češi nakupují jako diví

Hlava na hlavě a plné košíky. Lidé si během adventu dopřávali a prakticky každý víkend padaly nákupní rekordy. "Jednoznačně to pomohlo obchodníkům. Podle mého názoru to rozhodlo o tom, že tu tisíce subjektů nezkrachují," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

V posledních dnech ale stoupají počty nakažených a opoziční poslanci viní vládu. Davy by podle nich nebyly takové, kdyby lidé věděli, co čekat.

"Oni neví ze dne na den, kdy se vláda rozmyslí, takže se nedivím, že vzali nákupy útokem. Zlobím se na vládu za ta chaotická opatření," řekl poslanec Jan Skopeček (ODS).

"Třeba v Rakousku a Německu jasně řekli datum, kdy zavřou obchody a lidi tak dopředu ví, kdy nebudou moci nakupovat, mohou si v čase rozložit přípravy na Vánoce," zhodnotil poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil.

"Opozice stále jen kritizuje a s ničím nepřijde, bud otevíráme pomalu, nebo rychle," reagoval Havlíček. "Asi chtějí nakoupit. Není to podle mého soudu nic, co by se nedalo očekávat," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Vicepremiér Karel Havlíček už dříve řekl, že i v případě prodloužení nouzového stavu budou obchody otevřené i na Štědrý den dopoledne.