Při odklízení následků tornáda našli pumu. Na místo míří pyrotechnik

Během úklidu následků řádění tornáda našli v obci Hrušky na Břeclavsku pod sutinami zřejmě vojenskou munici.

"Je to pravděpodobně cvičná střela. Otázkou je, jestli byla nebo nebyla vystřelená a jestli to tedy není jenom její zbytek. Není to úplně zjevné, takže na místo vyrazil pyrotechnik, který celou situaci posoudí. Místo je zajištěno," řekl TN.cz před 12. hodinou mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.

O nálezu, který připomíná pumu jsme infromovali i v Poledních Televizních novinách:

Připravujeme podrobnosti