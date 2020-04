V očích může Covid-19 přežít i týdny! Jde zřejmě o další příznak nemoci

Zprávy o tom, že zánět spojivek může být jedním z příznaků koronaviru, se objevily již před nějakou dobou. Počet lidí, u kterých se tento symptom projevil, je však po celém světě stále relativně nízký.

"Ačkoliv se Covid-19 primárně šíří z člověka na člověka kapénkami při kýchání a kašlání, nová studie zdůrazňuje, proč je pro zabránění šíření nemoci nesmírně důležité, aby se lidé nedotýkali obličeje a očí,“ píše Daily Mail.

Zánět spojivek může vyvolat řada bakterií, virů a často souvisí s respiračními onemocněními. Ve Spojených státech si zánětu začali více všímat v souvislosti s koronavirem poté, co se v pečovatelském domě v Kirklandu ve státě Washingtonu nakazilo virem 80 jeho obyvatel a 34 zaměstnanců.

Zdravotní sestra tehdy uvedla, že téměř všichni infikovaní měli rudé oči. Velmi znepokojující také bylo, že u nikoho z pacientů se neprojevil žádný jiný příznak. Přesto nakonec všichni měli pozitivní test na Covid-19.

Podle Daily Mailu Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však zatím zarudnutí očí neuvádí jako jeden ze symptomů koronaviru. I tak je podle studie jasné, že oči jsou jednou z částí těla, kterou může virus napadnout. Podle záznamů to ale nebývá úplně běžné.

Ve studii, publikované v New England Journal of Medicine, byla infekce očí z tisíce čínských pacientů nakažených koronavirem zaznamenaná pouze u devíti z nich. To nečiní ani jedno procento. Podle další studie, vydané v Annals of Internal Medicine, se zánět spojivek uvádí jako symptom u každého třicátého infikovaného, tedy u zhruba třech procent pacientů.

Co dělat v případě, že máte Covid-19? Připomeňte si v následující reportáži: