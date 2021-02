V Oklahomě se narodilo štěně se šesti nohami

Malá fenka coby kříženec border kolie a australského ovčáka se narodila 16. února v Oklahomě během velké sněhové bouře, řekla pro CNN veterinářka Tina Neelová, majitelka veterinární nemocnice Neel. Porod byl podle ní přirozený a malá Skipper má dalších 8 bratříčků a sester

"Tohle je zázrak jménem Skipper. Doslova," napsala veterinární nemocnice Neel v Oklahomě 21. února na svou facebookovou stránku. Podle veterinářky není obvyklé, aby štěně s takovou kombinací vrozených vad vůbec přežilo.

Majitelé šestinohé štěně přivezli do nemocnice na vyšetření asi po čtyřech dnech od jeho narození, protože dříve to nedovolovala sněhová bouře. "Naši lékaři věděli, že potřebujeme další snímky, abychom určili diagnózu, a tak jsme udělali ultrazvuk břišní dutiny," řekla doktorka Neelová CNN.

"Ultrazvuk spolu s radiografy ukázal, že fenka Skipper měla dva typy vrozených poruch, nazývaných monocefalus dipygus a monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus, což znamená, že má mimo jiné jednu hlavu a hrudní dutinu, ale dvě pánevní oblasti, dvě dolní močové oblasti, dvě reprodukční oblasti, dva ocasy a šest nohou."

