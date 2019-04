V Olomouci přepadli poštu! Pachatel je i s penězi na útěku

V úterý před polednem přepadl v Olomouci v ulici Foerstrova neznámý pachatel pobočku pošty. Maskovaný lupič se střelnou zbraní požadoval po ženě za přepážkou peníze. "Žena mu z obavy o život a zdraví vydala několik tisíc korun," sdělila policie. Pak pachatel i s penězi utekl neznámo kam.

Policie po svém příjezdu poštu na dvě hodiny uzavřela, znovu byla pobočka otevřena před druhou hodinou odpoledne. Při loupežném přepadení nedošlo k žádnému zranění.

"Kriminalisté na případu pracují, prověřují všechny okolnosti a souvislosti a po maskované osobě intenzivně pátrají," sdělila za policii tisková mluvčí Irena Urbánková.

"Pokud by někdo z občanů disponoval informacemi, které by souvisely s uvedeným loupežným přepadením, případně informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění totožnosti neznámé maskované osoby, ať prosím, kontaktuje olomoucké kriminalisty prostřednictvím linky 158," vyzývá.