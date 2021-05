V ostravských Vítkovicích hoří vrakoviště. Město zahalil černý kouř

Devět jednotek hasičů zasahuje od pondělního rána v ostravské části Vítkovice. Hoří tam areál průmyslové společnosti. Z místa stoupá hustý kouř do výšky asi 30 metrů.

Od pondělního rána zasahuje devět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů v ostravské části Vítkovice, kde hoří areál průmyslové společnosti SPV Recycling CZZ. Hasiči na místo posílají další jednotky. Z Brna k požáru míří i vrtulník, který má pomoci požár hasit ze vzduchu.

Oblaka kouře stoupají do výšky až třiceti metrů. Podle prvních informací od hasičů na místě zatím nejsou žádní zranění. "Je to požár autovraků, je to většího rozsahu, na místo stále vysíláme další jednotky. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu," potvrdil redakci TN.cz mluvčí ostravských hasičů Lukáš Popp.