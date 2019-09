V Ostravě přistál superobří nákladní letoun. Rozpětí křídel má 70 metrů

Jedno z největších nákladních letadel světa přistálo na mošnovském letišti kolem půl deváté. Dostat ho do Ostravy byl trochu oříšek. "Bylo to hodně náročné, protože jeho letová hodina vyjde na několik desítek tisíc dolarů. Je to letoun se čtyřmi motory," vysvětlil předseda sdružení Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Do letadla se vejde 345 vojáků nebo šest bojových vrtulníků a dokonce může přepravit i 130 tun nákladu. To vše na vzdálenost přes devět tisíc kilometrů.

"Jsem poprvé v České republice. Všichni jsme nadšení, že tady můžeme být, zvláště když můžeme představit tohle velké pěkné letadlo na Dnech NATO," pochvaloval si pilot C-5M Super Galaxy David Fing.

Ve svých útrobách přes Atlantik letoun dopravil na ukázku bojové vrtulníky Venom a Viper, které mají ve výzbroji českého letectva nahradit dosluhující stroje Mi-24 a 35.

Osádka letadla má navíc na palubě i své pokoje. "Drobeček" má rozpětí křídel skoro 70 metrů, vysoký je 20 metrů a dosáhne rychlosti 833 kilometrů v hodině. Na přelet z Luisiany do Mošnova spotřeboval skoro 200 tisíc litrů paliva.