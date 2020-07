V Ostravě se narodila trojčata. Maminka až do porodu okopávala zahradu

V ostravské fakultní nemocnici se narodila už druhá letošní trojčata. Těhotenství i porod proběhly bez jakýchkoliv komplikací a za pět týdnů by mohla jít maminka s dětmi domů. Náročné situace se prý nebojí, i když to byl šok, když jí lékaři řekli, že bude mít děti tři.

Manželé Baroňovi ze Zlínska už mají doma čtyřletého Vašíka. Že nebude mít jednoho nového sourozence, ale hned tři, se dozvěděli po Vánocích. "Čekala jsem, že mi na ultrazvuku řeknou 'budete mít miminko', ale ne že tam mám tři," smála se po porodu Anastázie Baroňová.

Těhotenství bylo bezproblémové a děti dokázaly v bříšku vydržet až do 32. týdne. "Je to unikátní, protože většina maminek, které měly trojčátka, porodila mnohem dříve. Ale paní vydržela dlouho a tím je to samozřejmě lepší jak pro ni, tak pro miminka," popsal vedoucí lékař porodních sálů Richard Špaček.

Paní Baroňová nebyla až do poslední chvíle hospitalizovaná a až do poslední chvíle pracovala na zahradě. "Dva dny před tím, než se jí rozběhl porod, ještě okopávala brambory," uvedl Špaček. "Některé maminky leží, odpočívají a my okopáváme zahrádku," rýpl si do manželky Tomáš Baroň.

Také porod ale proběhl bez komplikací. Nejdříve na svět přišla holčička, která dostala jméno Zoe, následovali chlapečci Benedikt a Vincent. Porodní váha se pohybovala v rozmezí od 1660 do 1830 gramů. Miminka jsou zatím na jednotce intenzivní péče a připojena k dechové podpoře.

"Všechny tři děti jsou s dobrou poporodní adaptací, už téměř plně na mlíčku a daří se jim moc dobře," informovala Hana Bučková z Oddělení neonatologie s tím, že už brzy by mohli lékaři novorozence od podpory odpojit a za pět týdnů propustit i s maminkou domů.

Baroňovi se prý nové výzvy nebojí. "Člověk si nesmí říkat, že toho bude hodně, ale musí se nějak nastavit, že to bude super," prohlásila Anastázie. "Jdeme do toho a není cesty zpět," doplnil Tomáš. Ani jeden z manželů ve své rodině prý dvojčata, natož trojčata nemá.