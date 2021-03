V Ostravě testují nový bezpečnostní systém pro MHD. Má zabránit nehodám

Tragicky dopadá, když řidič tramvaje nestihne včas zareagovat a narazí do auta nebo do chodce. To má ovšem změnit nová technologie, kterou právě testují v Ostravě. Ta řidiče nejdříve upozorní a tramvaj nebo autobus před překážkou zastaví. Asistenční systém je podobný jako u aut. Dokáže identifikovat překážku na 80 metrů.

"Může dojít k situaci, kdy řidič ztratí úplně pozornost a systém mu může pomoci. Převážně máme pozitivní ohlasy," řekl ředitel odboru kolejových vozidel Petr Tomala.

"V České republice je systém naprosto jedinečný, jsme první a věříme, že budeme inspirovat i další dopravní podniky. Cílem je zvednout důvěryhodnost v to, že městská hromadná doprava je naprosto bezpečnou dopravou," řekl ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

První dva prototypy v tramvaji vyšly na bezmála pět milionů korun, jejich testování bude ukončeno v červnu. Následně je bude dopravní podnik instalovat do všech dalších novějších tramvají a autobusů, ty ale dostanou systém od jiného výrobce přizpůsobený na míru.