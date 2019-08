Desítky netopýrů vyděsily obyvatele Brna! Lidé nestačili utíkat! VIDEO

Mláďata netopýrů se ukryla do paneláku v brněnských Žabovřeskách. Obyvatelé domu se nestačili divit, když jim zvířata prosvištěla kolem hlavy. Na místo proto přivolali strážníky městské policie. Ti společně s hasiči i odborníkem mláďata pochytali.

Ke kurióznímu případu v úterý vyjížděla Městská policie Brno. Na strážníky se obrátila obyvatelka domu, kterou překvapilo pískání a trus na chodbě. "Přivolané strážnice zjistily, že se do domu nastěhovali noví nájemníci, bohužel se jednalo o netopýry a to v ne úplně malém počtu," uvedla městská policie na svém webu.

Netopýři polétávali zmateně mezi okny a ukryli se na několik míst. "Jestli tady nemají v nějaké škvíře hnízdo, protože je jich tady hodně," radila strážníkům obyvatelka domu ve videu zveřejněném na facebooku městskou policií.

Strážnice přivolaly na místo hasiče, odchytáře z městské policie a odborníka z České společnosti pro ochranu netopýrů Tomáše Bartoničku. Odborník začal postupně hledat místa, kam se netopýři ukryli. Objevil je za světly, na květinách, za obrazy, ale i za hydrantem.

Jednalo se o mláďata netopýrů hvízdavých. "Oni jsou schovaní často v domech a koncem léta nebo na podzim mají takové zvláštní chování, my tomu říkáme invaze. Nevíme přesně, proč to dělají, ale souvisí to s rozpadem kolonií. Oni tam jsou s nimi jen samičky, ty se o ně nějakou dobu starají a pak odletí," vysvětlil Bartonička ve videu.

Jelikož se mláďata cítí opuštěná, vydávají se do přechodných úkrytů. Vyhledávají i místa, kde chtějí strávit zimu. Celkem se podařilo odchytit 53 netopýrů, z toho bylo 47 mláďat. "Odborník následně všechny odvezl, aby se o ně postaral. Mezi odchycenými zvířaty se kromě netopýrů hvízdavých objevovali i netopýři nejmenší," dodala policie.

Pokud někdy narazíte na netopýra, měli byste otevřít okno a umožnit jim odlet. "Rozhodně doporučuji manipulaci v rukavicích nebo zvíře opatrně uchopit do utěrky, a večer vypustit ven. Někdy stačí jen otevřít okno, zhasnout a počkat. V tuto dobu se ale jedná většinou o poměrně čerstvá mláďata, která se ještě příliš neorientují. Těm může dělat potíže najít cestu ven," radil Bartonička.

Když se zvíře uvnitř nachází dlouho, je dobré ho zavřít do krabice s mělkou miskou naplněnou vodou. "Netopýr se napije a večer ho může člověk vypustit do přírody. Není potřeba netopýra chytat v letu. Je lepší počkat, až se unaví a sedne si," doplnil Tomáš Bartonička. Dodal také, že pokud je netopýrů více a nevylétnou ven, měli byste raději zavolat odborníky.