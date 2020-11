V Pardubicích otevřeli autokino. Pořadatelé plánují promítat do Vánoc

Závodní koně na pardubickém dostihovém závodišti vystřídala auta. Opět se tam otevřelo autokino, které nabízí kulturní zážitek pod širým nebem i v chladnějších měsících a navzdory opatřením proti koronaviru. Aut se tam vejde asi 120 a promítat by se mělo prý až do Vánoc.

Vstupenku zaplatíte kartou při vjezdu a z auta vůbec nemusíte vystoupit. Cena je 250 korun za auto. Nezáleží tedy na tom, jestli vyrazíte s rodinou nebo sami.



Obsluha vám ukáže místo k zaparkování tak, abyste měli co nejlepší výhled na obrovské plátno. To má rozměry 9,5 x 4 metry. "Je to inspirace z Ameriky, obrazovka je LED v tom nejvyšším rozlišení, zvuk přenášíme přímo do vašeho autorádia,“ popsal pořadatel Marek Landsman.



Rozestupy mezi auty jsou minimálně dva metry, do autokina se vejde 120 vozů. V autě nesmíte otevírat okénka a vystoupit můžete jen v nejnutnějších případech. Toalety tam nejsou a ani občerstvení pořadatel nezařizuje. Pokud jste tedy zvyklí na popcorn a pití, doporučuje se přivézt si ho s sebou.



"Přemýšleli jsme, jestli budeme koukat na televizi, nebo jestli budeme alespoň něco dělat. Tak jsme vymysleli tohle,“ dodal Landsman.



Promítat filmy tu chtějí nejméně do Vánoc, a to třikrát týdně. Dokonce plánují i koncerty.