Pardubický hejtman založil nové hnutí. Do voleb půjde namísto ČSSD

Název nového hnutí je 3 pk, to znamená pro prosperující Pardubický kraj. Je to společná kandidátka sociálních demokratů, místních komunálních politiků a pak nestraníků nebo starostů okolních obcí.

Lídrem kandidátky pro podzimní krajské volby v příštím roce je současný hejtman a ještě letos na jaře místopředseda sociální demokracie Martin Netolický. Ten tvrdí, že projekt společné kandidátky byl připravovaný rok, a že ho dokonce schválilo vedení sociální demokracie.

Přestože krajské zastupitelstvo má 45 členů, na kandidátce se objeví hned padesát jmen, zatím jich během dnešního představení nového politického hnutí jeho vedení zveřejnilo prvních dvacet. Jedná se prý ryze o projekt na krajské úrovni a pro parlamentní volby, které se budou konat v roce 2021, prý ambice nemá.

"Je to koncept regionálního charakteru. Je založený na osobnostech s velkým potenciálem. Lidé, kteří jsou na kadidátní listině, od prvního po poslední místo charakterizuje to, že něco dokázali," vysvětlil Martin Netolický.

"I my jsme přesvědčeni o tom, že by to měl být dvouciferný výsledek, bude-li začínat patnáctkou a více, budeme spokojeni," dodal Petr Fiala z hnutí.