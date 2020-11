Kdy otevřou hospody, obchody a školy? V pátek by mohlo být jasněji!

V Česku i nadále zpomaluje tempo růstu nově nakažených koronavirem, potvrzují to statistiky ministerstva zdravotnictví. Premiér proto ve středu prohlásil, že už v pátek by mohlo být jasnější, kdy se otevřou restaurace, obchody nebo školy. Za úterý přibylo o tři a půl tisíce méně případů než minulé úterý. Nakažených je aktuálně přes sto osmdesát tisíc Čechů.

12 088 nakažených v jediný den. Během jara by takové číslo bylo alarmující. Teď představuje naději na zlepšení. "To, co teď zažíváme, je odraz toho, co se stalo před dvěma týdny," sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Ani tak není důležité, jak je to teď s novými případy, ale kolik přibývá těch závažných případů, které vyžadují hospitalizaci, a kolik je úmrtí každý den," zhodnotil imunolog Václav Hořejší.

Právě proto se počty úmrtí a hospitalizací budou ještě chvíli zvyšovat. V úterý v Česku s koronavirem zemřelo rekordních 220 pacientů.

Česku ve středu nabídl pomoc bavorský premiér. "Nám bavorská strana rezervuje sto lůžek intenzivní péče v případě, že to budeme potřebovat," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Bavorsko také všem českým pendlerům jednou týdně zaplatí testy na koronavirus," doplnil bavorský ministerský předseda Markus Soder.

Podle ministerstva zdravotnictví dál přibývá nakažených zdravotníků. Třeba interna v karvinské nemocnici kvůli nedostatku personálu přestala přijímat pacienty. Situace se zhoršuje i na dalších místech.

Jihomoravský kraj ve středu na výpomoc povolal přes 500 studentů středních, vysokých odborných a vysokých škol.

Od pondělí se Čechům zkomplikuje cestování - téměř po celé Evropě bude potřeba test.