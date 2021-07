Rally: Uzavírky a omezení zkomplikují o víkendu dopravu v Libereckém kraji

Závod Rally Bohemia se po roce vrací na Liberecko a Mladoboleslavsko. Ani letos pak nebudou výjimkou některé uzavírky. Soutěž bude trvat od 9. do 11. července.



Nejzásadnější dopravní omezení čeká řidiče na Mladoboleslavsku od pátku na tahu 2/268 mezi Mimoní a Mnichovým Hradištěm. Objížďka bude vyznačena před Bělou pod Bezdězem a Kosmonosy.



Na Liberecko se pojeden největší část soutěž. Uzavírky se týkají především malých obcí. Vedoucí rychlostních zkoušek jak na Liberecku, tak na Mladoboleslavsku se ale shodují, že obyvatelé především menších vesnic byli o omezeních informováni.



"Pro takové úseky je problematické vyznačit objízdnou trasu. Obce proto zůstávají v konkrétní den uzavřeny celé. Starostové ale museli vydat souhlas a místní lidé by s omezeními měli být dopředu obeznámeni prostřednictvím úředních desek, pošty nebo informačních SMS,“ uvedl jeden z vedoucích rychlostních zkoušek na Liberecku Alexandr Geisler.



Na Liberecku se uzavírky v sobotu dotknou především obcí Kvítkovice, kam se lidé dostanou přes Sekerovy Loučky, dále Volavců, kde je přímá cesta na Vestkov, a pak také Karlovic, opět s odbočkou na Sekerovy Loučky nebo Sedmihorky. Omezení budou i ve Svatoňovicích, které ale mají přístupnou cestu k Roudnému. Lidé v Chloudově by pak měli zvolit trasu přes Smrčky směrem na Železný Brod.



Lidé, kteří pak přijedou vlakem do Hodkovic nad Mohelkou, by neměli volit pěší červenou stezku, ale místo toho by měli jít okolo mostu v Radostíně. Pokud se někdo potřebuje dostat na spojku Pelíkovice – Rychnov – Plotkovice, měl by jet přes Frydštejn a Bezděčín.