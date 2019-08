Kuší zastřelení lidé zemřeli dobrovolně. Věřili v reinkarnaci

Tři lidé, kteří v květnu zemřeli v penzionu v německém Pasově po zásahu kuší, podle policie zemřeli dobrovolně. Trojice údajně věřila v reinkarnaci a patřila do stejné sekty, kterou vedl jeden z mrtvých.

Podle policie se jednalo o rozšířenou sebevraždu. Třiapadesátiletého Torstena W. a o 20 let mladší Kerstin E. našli pracovníci penzionu ležící v posteli. Pár se držel za ruce. V hrudníku měl zabodnutých několik šípů vystřelených z kuše. Policie se k této verzi utvrdila hlavně z toho důvodu, že pár byl před smrtí omámen léky.

Na podlaze pokoje ležena třicetiletá Farina C., která měla kuší prostřelený krk. Farina C. na dvojici pravděpodobně střílela a pak spáchala sebevraždu. Zemřelí údajně patřili do sexuálního kultu a věřili na reinkarnaci.



Další dvě mrtvoly našli policisté v květnu v Dolním Sasku v domě, kde žila Farina C. Jedná se o ženy ve věku 35 a 19 let. Starší z nich měla pracovat jako učitelka a prý byla partnerkou Fariny. Ženy se podle policie otrávily.

Svého života se podle policie rozhodli vzdát, aby se narodili na jiném místě, v jiném čase, nebo nového světa. Členové kultu se měli kromě středověku vyžívat v sadomasochistických praktikách. Torsten W. provozoval obchod se středověkými meči, sekyrami, noži, oblečením a s medovinou.Zemřelí mezi sebou měli údajně velmi silné vazby.