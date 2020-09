V plzeňské zoo se rozloučili se lvem Dabirem. Zvyká si na nový domov

Vzácného lva berberského, který ve volné přírodě už vyhynul, darovala plzeňská zoo do zahrady v Chlebech u Nymburka. V pátek se samec Dabir stěhoval do nového domova a štáb televize Nova sledoval jeho cestu.

Převézt takhle velkou šelmu není jednoduché. Dostat zhruba stotřicetikilové zvíře do boxu dá pořádně zabrat, proto ho musel veterinář na chvíli uspat. Uspaného Dabira přenesli ošetřovatelé do transportního boxu. Osm statných mužů pak muselo dostat box i s probouzejícím se lvem do připravené dodávky.

"Je starý už dva a půl roku a má nejvyšší čas opustit rodnou hroudu a zamířit do nového působiště. Po druhých narozeninách už se lvi i další druhy zvířat většinou osamostatňují," vysvětluje mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

Zhruba po dvou hodinách přijel Dabir do nového domova. "Výběh jsme stavěli jeden rok, stál přes deset milionů korun. Jsme na něj velmi pyšní," uvedl ředitel Zoo Chleby René Franěk. V tom vnitřním se Dabir může těšit například na vytápěné kameny, ve vnějším na podium. Než vyběhne ven však chvíli potrvá.

"Bude zavřený ve vnitřní ubikaci, pomalu si zvykne na systém krmení, na nové lidi, na nějakou jinou manipulaci, jiný režim. Pak se postupně bude vypouštět do předvýběhu a až pak bude následovat velký výběh," vysvětluje jeho bývalá ošetřovatelka z plzeňské zoo Lenka Václavová.

"Teď jsem byla pár dní v Plzni, tak jsme se poznávali pomalinku. Tak uvidíme, jak spolu budeme fungovat," svěřila se jeho nová ošetřovatelka. V chlebské zoo by neměl zůstat dlouho sám. Vedení pro něj shání nevěstu. Návštěvníci ho budou moci obdivovat už příští víkend.