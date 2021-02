V Plzni na nádraží mají luxusní WC! Cestující ale musí močit do přírody

Čtyři milióny korun za krychli o rozměru třicet metrů čtverečných. To je zakázka luxusních toalet na vlakové zastávce v Plzni. Kromě extrémně vysoké ceny to má ale ještě jeden háček. Veřejné záchodky stojí na perónu už od roku 2019, pořád ale nejsou v provozu.

Chyba je podle Správy železnic na straně zhotovitele zakázky. Ten doposud nepředložil provozovateli toalet potřebnou dokumentaci k otevření sociálního zařízení.

"Urgovali jsme je a nyní vše směřuje ke zmiňované kolaudaci a zprovoznění WC, naším zájmem je vše vyřešit do konce února," vysvětluje Radka Pistoriusová ze Správy železnic.

Správa železnic si investici do nových toalet obhajuje tím, že přilehlá výpravní budova byla určena k prodeji, a tak nedávalo smysl rekonstruovat WC uvnitř objektu. Jenže během pandemie nemají cestující k dispozici ani staré toalety, a tak musí improvizovat.



"Nedávno jsem se tady dostal do situace, kdy jsem potřeboval na záchod. Bohužel jsem to zadržet nemohl, tak jsem si skočil ke stromu," přiznává jeden z cestujících.

"Když něco stojí tolik peněz, tak by to mělo fungovat. Nehledě na to, že se lidi nemají, kam vyčůrat a v létě to tady smrdí," rozčiluje se žena středního věku.



A její dcera dodává: "Já teď potřebuju strašně moc na záchod a budu to muset vydržet do vlaku."



Kdyby toalety fungovaly, ocenily by je i maminky, které si chodí hrát s dětmi na sousední hřiště. Místo toho stavba chátrá a místní se zlobí. Až tak, že na otvoru pro vhazování mincí i na dveřích už jsou patrné stopy násilí.



"Čtyři miliony, to je pěkná pálka a myslím si, že je to neadekvátní cena," kroutí nevěřícně hlavou muž, který čeká na vlak.

Nad cenou se podivuje i další cestující: "Takhle zvenku je to solidní, ale nevím, jak to vypadá vevnitř. Čtyři miliony, tak to je barák."



"Přijde mi, že když se postaví vedle budovy, která se má využívat k těmto věcem, malá budka za 4 milióny, že je to nesmysl," dodává mladá slečna na zastávce.



Na společnost Va.ti sro, která stavbu realizovala, není k dohledání kromě sídla žádný kontakt.

"Firma Va-ti vyhrála výběrové řízení na základě nejnižší nabídkové ceny. Zakázku realizovala se zaměstnanci, které si na danou práci pro splnění zakázky najala. Průběh zakázky byl samozřejmě pravidelně kontrolován našimi kvalifikovanými stavebními dozory," shrnuje informace o zhotoviteli Radka Pistoriusová ze Správy železnic.