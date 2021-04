V Plzni vjel řidič do výkopu stavby, zábradlí propíchlo auto i jeho hrudník

Ve Studentské ulici v Plzni se v noci odehrála vážná nehoda. Řidič s osobním autem vjel do výkopu stavby nového kruhového objezdu, při pádu vozu se těžce zranil. V těle měl část kovového zábradlí.

Nehoda se stala ve čtvrtek po desáté hodině večerní v plzeňské Studentské ulici nedaleko hasičské stanice, kde nyní probíhá stavba nového kruhého objezdu. Právě ta se řidiči stala osudnou. S autem sjel do výkopu a při pádu část ohrazení probodla auto spolu s šoférem.

Kovové zábradlí měl muž zapíchnuté v hrudníku, s vyproštěním tak museli pomoci hasiči. "Za použití hydraulických nástrojů jsme ještě uvnitř auta odsříhli kusy oné "trubky" tak, aby bylo možné zraněného z vozu vůbec dostat," uvedli hasiči Plzeňského kraje.

Těžce zraněného muže poté uložili do vakuových nosítek. Z výkopu ho vytáhli za pomoci nastavovacích žebříků a předali záchranářům, kteří ho na místě ošetřili a posléze dopravili do nemocnice na Lochotíně. Příčinu nehody vyšetřují policisté, zatím není jasné, proč řidič do výkopu vjel.