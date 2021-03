V Plzni vznikla karanténa pro lidi bez domova. Izolovali jich tam už sedm

Celkem sedm lidí, kteří byli pozitivně testovaní v noclehárně pro bezdomovce, převezli strážníci do budovy bývalé konzervatoře v ochranných oblecích. Tam se o nemocné budou starat mimo jiné lidé z neziskových organizací.



Karanténa pro bezdomovce vznikla i přes nesouhlas některých místních obyvatel. V upravených prostorách je 16 lůžek a prozatím se s rozšířením kapacity nepočítá. Podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého (ČSSD) vzniknou zřejmě i další karanténní místa ve městě.



Využijí je ale až poté, co se začnou plošně testovat právě lidé bez domova a nocležníci v ubytovnách. V záloze je prý asi 100 dalších lůžek. Město Plzeň chce prosadit, aby vláda nařídila povinné testování lidí v ubytovnách, jako tomu je momentálně u firem.



Podle Zrzaveckého je ale nutné vyřešit také to, kdo by antigenní a případně následné PCR testy hradil. Lidem bez domova často chybí doklady a nejsou ani pojištění. Stejně tak by zřejmě byl problém i s cizinci na ubytovnách.