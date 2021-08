V Pobřeží slonoviny se objevila ebola. Země okamžitě rozjela očkování

V Pobřeží slonoviny začíná očkování proti ebole. V zemi se totiž v sobotu objevil první případ nebezpečného viru po více než 25 letech. Vakcinace ohrožených skupin začala podle tamních lékařů hend druhý den, informovala v pondělí stanice Al Jazeera.



Podle tamního ministra zdravotnictví Pierra Dimba je v zemi jediná nakažená, a to 18letá dívka, která přicestovala ze sousední Guiney. Pacientka je v izolaci. "Dívka byla přijata s horečkou do nemocnice a starají se o ni lékaři,“ uvedla Mezinárodní zdravotní organizace (WHO).



Zemi poslala Guinea pět tisíc dávek vakcíny, se kterou hodlají očkovat zdravotníky a blízké kontakty nakažené. Podle WHO je výskyt viru v oblasti s více než čtyřmi miliony obyvatel důvodem k obavám. Znepokojivé pro organizaci je také, že před skoro dvěma měsíci vyhlásila konec výskytu v Guineji, odkud nyní nakažená přicestovala do Pobřeží slonoviny.