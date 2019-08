V polské vesnici se rodí jen dívky. Starosta nabídl odměnu za kluka

Uplynulo 9 let od doby, co se v polské vesnici Miejsce Odrzańskie narodil poslední chlapec. Od té doby se v obci rodí samé holčičky. První obyvatelka, které přivede na svět chlapce, dostane od starosty odměnu.

Starosta Rajmund Frischko sice slíbil odměnu, ale co rodina chlapce dostane, zatím neuvedl. Sám to totiž ani přesně neví. "Bude to překvapení, ale byl bych rád, aby to bylo něco, co udělá radost jak rodičům, tak chlapci, který se narodí. Doufám, že se najdou firmy, které by mohly sponzorovat další odměny," řekl webu Natemat.

Další kluky by uvítala snad celá vesnice. "Chlapec, který se narodil před devíti lety, se odstěhoval. Nejmladšímu z místních kluků je dvanáct let. Nikdy jsme v tom neviděli žádnou senzaci," řekla místní obyvatelka, která je sama matkou dvou dcer.

Mladík, který by si chtěl ve Miejsce Odrzańskie najít manželku, by zdejší nepoměr chlapců a dívek zřejmě ocenil. Například v dobrovolné hasičské jednotce jsou převážně samé hasičky. Vesnice se tímto neobvyklým jevem začala proslavovat.

O obci už se psalo po celém světě. "Právě je u nás reportérka z New York Times a zajímala se o nás novinářka z Global News z Kanady," popsal starosta Frischko.

Do vesnice možná brzy zamíří i tým vědců, který příběh obce zaujal. Odborníci by tak rádi zjistili, co za rozením děvčat stojí. Starosta ale také uvedl, že se celkový přírůst nových obyvatel není vysoký. Ve vesnici žijí převážně starší lidi a od začátku letošního roku porodily pouze dvě ženy.