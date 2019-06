V Polsku našli tajemný kryt! Může se jednat o jantarovou komnatu

Hledači ztracené jantarové komnaty se v posledních dnech radují. Našli kryt, ve kterém by se mohla komnata nacházet. S ní by se mohl objevit také nacistický vlak s pokladem, po kterém pátrají už od sedmdesátých let.

V polské vesnici Mamerki objevili hledači v bývalém sídle německých vojáků kryt, který se nachází v komplexu bunkrů. V něm by se mohla nacházet jantarová komnata, po které se už v této oblasti dříve pátralo.

Ta vznikla mezi lety 1701 - 1713 a od konce druhé světové války je nezvěstná. Od té doby se po ní stále pátrá a vzniklo několik spekulací, kde by se mohla nacházet. Pokud by došlo k objevení jantarové komnaty, nejspíš by mohl být objeven i nacistický vlak se zlatem. V něm by se totiž komnata měla nacházet. Vlak měli nacisté ukrýt před Rudou armádou.

Do krytu se budou hledači dostávat obtížně, jelikož je podle historika Bartłomieje Plebańczyka pokryt stromy a od roku 1945 v něm nikdo nebyl. Pátrání po komnatě i vlaku bude pokračovat v příštích dnech, uvedl deník tech.wp.pl.