V Polsku se zřítil třípatrový dům! Záchranáři hledají 8 lidí, včetně dětí

Obří výbuch vyděsil obyvatele obce, protože šel slyšet až několik set metrů daleko. Žena, která v domě žije, ale během výbuchu byla v práci, potvrdila záchranářům, že se pod troskami zřejmě nachází minimálně osm lidí.

O životy lidí bojují záchranáři, kteří prohledávají trosky domu. Na místě je 20 hasičských jednotek a také cvičení psi, kteří jsou trénovaní přímo k vyhledávání lidí. Pátrání by podle starosty mohlo trvat až do čtvrtečního rána. Obyvatele domu zná. "Jsou to všechno moc hodní lidí," řekl starosta Szczyrku Antoni Byrdy.

#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczaj miejsce eksplozji i zawalenia si budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantw z Bielska Biaej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiaj si na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP — Policja lska (@PolicjaSlaska) 4. prosince 2019

Příčina výbuchu zatím není jasná. Pravděpodobně ho ale způsobilo proděravění plynovodu při stavebních pracích. Plyn se poté hromadil v domě.