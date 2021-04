Další rozvolnění se blíží. Odborníci řekli, které obchody by otevřeli

Českou republiku zřejmě už v pondělí 26. dubna čeká další vlna rozvolnění. Koronavirová situace v zemi se totiž stále zlepšuje. Které obchody a služby konkrétně otevřou, by měla vláda oznámit ve čtvrtek. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by ale některé obchody zatím neotevíral. Opatrný je také epidemiolog Rastislav Maďar.

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula plánované rozvolňování podporuje. "Situace se vylepšuje a když budou selektivně zvoleny některé obchody, tak si myslím, že rozvolnění možné je," řekl Prymula pro TN.cz.



Exministr by ovšem rozhodně neotevřel všechny obchody najednou. "Musí se zvážit míra rizika, samozřejmě nejde pustit úplně všechno najednou. Určitá selekce by být měla a rozvolnění by mělo být ve dvou vlnách. Myslím, že ve dvou vlnách by mohlo dojít k úplnému rozvolnění obchodů, pokud ty trendy budou takové, jaké jsou," uvedl epidemiolog.



Opatrný by Prymula byl hlavně u obchodních centrech. "Obchodní centra mají vyšší rizikovost, protože tam dochází ke kumulaci osob. Zejména v těch prostorech, které nesouvisí s obchodní činností," dodal.



Rozvolňovat jen pozvolna by radil také epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj jsou důležité tři kroky. "Za prvé nerozvolňovat do vysoké incidence, ale regionálně ve vlnách tam, kde je situace nejlepší. Za druhé očkovat co nejrychleji osoby ve věku 55+ alespoň první dávkou. Za třetí zajistit dostupnost infuze monoklonálních protilátek pro rizikové pacienty co nejdříve po pozitivitě testu," uvedl Maďar.



Vláda chce konkrétní plán představit ve čtvrtek. "Pokud se ta situace bude vyvíjet dobře, pokud incidence bude směřovat ke klíčové hranici, na které jsme se shodli, to je 100 za týden vůči 100 000 obyvatel, jsme připraveni ukázat ve čtvrtek systém rozvolnění v obchodu a ve službách," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Ten už dříve naznačil, které služby by chtěl otevřít nejdříve. "Za ministerstvo průmyslu a obchodu bychom navrhovali, že v té první fázi by to měly být služby, které jsou nenahraditelné. To znamená, co se nedá koupit přes internet. Jedná se například o kadeřníky a služby jako jsou pedikúra, manikúra a jiné," řekl Havlíček.



Velkou šanci mají také psi. "V minulém roce se nám mnozí smáli, že jsme psí salóny nechali v otevřených výjimkách. Je to ale částečně poloveterinární zákrok, zvířata se trápí a navíc se tam nepotkává mnoho lidí," uvedl ministr. Podle něj by tedy v příští vlně rozvolňování psí salóny přesně z těchto důvodů měly otevírat spolu s kadeřnictvím.



Havlíček by také chtěl otevřít zahrádky restaurací. "Dokážeme si představit, že ty vnější podnikatelské aktivity jako třeba restaurační zahrádky nebo autosalony, by mohly přijít na řadu v prvotních vlnách rozvolňování," připouští Havlíček.

Anketa Je vhodný čas na další rozvolnění? Ano, čísla klesají 81 369 hlasů Ne, čísla jsou pořád vysoká 19 88 hlasů Hlasovalo 457 lidí.





Podle rozvolňovacího plánu by i nadále mělo platit, že v obchodě by měl být jeden člověk na 15 metrů čtverečních, a to jak ve velkých supermarketech, tak v malých podnicích. "Dále určitě budou rozestupy, respirátory či roušky. V kultuře i u sportu by měly být další prvky jako jsou například testy, to zvažujeme i u kadeřníků," řekl Havlíček. Jeho přáním je, aby byly antigenní, ale jak to bude, ještě není jasné.





Potvrzením pro vstup by podle něj logicky mělo být i očkování proti koronaviru. Proočkování je totiž podle něj cesta k normálnímu životu. "Než budeme dostatečně proočkovaní, budeme muset žít v tomto módu. Je to jedna z cest, kdy udržíme služby, nezkrachují podnikatelé a současně lidé budou moci využít to, co potřebují," domnívá se Havlíček.

