V pondělí nastane velké rozvolnění. Některé obchody chystají obří slevy

Zajistit dvoumetrové rozestupy, poklidit a doplnit regály. Obchody se připravují na znovuotevření po dlouhé době. Kromě zbylého maloobchodu, hodinářství, zlatnictví, nebo autosalonů se budou moci rozjet i lanovky a vleky. Ve Špindlerově Mlýně se rozjede lanovka až o nadcházejícím víkendu. Podle provozovatelů je v Krkonoších zatím málo turistů.

Od pondělí bude možné chytat barvu a vitamín D už i ze solárií. "Teď budeme doufat, že je tahle zpráva už konečná a otevřeme beze změn," svěřila se televizi Nova majitelka solária Růžena Slabá.

Majitelé zmíněných provozoven totiž počítali s rozvolněním už 26. dubna. A pak i 3. května. "Věříme, že tentokrát už to klapne," neztrácí optimismus majitel obchodu s jízdními koly a sportovní výbavou Jan Coufal.

V obchodech budou zákazníky vítat s otevřenou náručí. "Teď se mluví o tom, že kola nejsou. My jich máme plný krám a těším se, že zákazníci se přijdou podívat," slibuje si Coufal.

Kdo plánuje nákup oblečení nebo obuvi, má se na co těšit. "Okamžitě všechno půjde do brutálních slev. Některé vzory můžou jít až na nákupní cenu," prozradila majitelka obchodu s obuví Věra Justová. "My máme plné sklady, jedná se o jarní kolekci z minulého roku, podzimní i zimní kolekci," uvedl obchod s oblečením.

V některých obchodech se změní pouze to, že z regálů s doposud neprodejným zbožím zmizí pásky. V provozovnách bude platit už známé pravidlo – jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Povinností uvnitř zůstávají také respirátory.

Naopak venku je už ale budeme moci odložit. A to tam, kde je možné dodržet dvoumetrové rozestupy.