Školy se v pondělí zcela otevřou. Někde si vyžádali asistenci policie

"Robert Plaga prohlásí něco v médiích, ale nakonec se ukáže, že skutečnost je diametrálně odlišná," upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora a dodává: "Ministerstvo školství například vydalo zevrubné manuály pro školy, po kritice oznámilo, že jde o nezávazná doporučení, pan ministr dokonce prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým rozumem než oficiálními pokyny, to už je opravdu Kocourkov."

Učitelé mají mnohdy zmatek v tom, která opatření jsou závazná a která jsou jen dobrovolná. Pedagogická komora také upozorňuje na to, že mateřské školy fungují skoro beze změn, pro pobyt žáků prvních tříd na školách platí ale velmi přísná pravidla.

"Šestileté dítě nemusí nosit roušku v celém areálu mateřské školy, ale stejně starý prvňáček si musí vzít roušku pokaždé, když opouští svou třídu. Ve školní skupině může být maximálně 15 šestiletých žáků, ale u stejně starých předškoláků ve školce žádná omezení neplatí, takže ve třídě může být až 28 dětí, navíc se mohou třídy mateřských škol v průběhu dne různě spojovat, což je na prvním stupni základní školy naopak zakázáno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví." sdělil Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín.

Školy jsou podle manuálu ministerstva zdravotnictví povinny zajistit organizaci pohybu osob před budovou. Okolí škol je veřejným prostranstvím, někteří ředitelé se proto obrátili na policii s prosbou o pomoc.

Rodiče mohli žáky do prvních tříd podle Pedagogické komory přihlašovat pouze do půlnoci 18. května. Žáci, kteří do té doby nebyli zapsáni, se pravděpodobně za svými spolužáky do konce školního roku nepodívají.

Do některých tříd se nenahlásil žádný žák, v dalších případech šlo i třeba jen o jedno dítě. Jinde ale řeší opačný problém. "Ptali jsme se kolegyň z různých škol, kolik žáků v pondělí očekávají, někde jsou to všichni, takže se třída bude muset rozdělit na dvě skupiny, bohužel třídní učitelka může být pouze s jednou z nich, ve druhé je asistent pedagoga nebo jiný učitel, kterého žáci neznají, což někteří rodiče nesou nelibě, takže své děti zase odhlašují," informovala Jitka Nývltová, která modernizuje facebookovou skupinu "Učitelky 1. stupně sobě".

Prezident Pedagogické komory si myslí, že by se měla pravidla pro mateřské školy a první stupeň základních škol sjednotit. "Ministerské manuály ředitele škol zbytečně vystresovaly, protože obsahují řadu pokynů, které jsou v praxi jen obtížně realizovatelné. Nakonec se ale potvrdilo, že nejsou právně závazné, takže školám nijak nepomohly, vlastně by se až tak moc nestalo, kdyby je ministerstvo školství vůbec nezpracovalo, stejně zůstává veškerá zodpovědnost na bedrech ředitelů škol," zhodnotil Sárközi.