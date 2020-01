V pořadu Napřímo bude ministryně financí Schillerová mluvit o důchodech

Současný důchodový systém je podle ekonomů neudržitelný. Přiznává to i ministryně financí. Lidí v důchodovém věku totiž každým rokem přibývá. Přesto se vláda do důchodové reformy nehrne. Proč tomu tak je a nejen na to se dnes bude moderátorka Bára Divišová ptát Aleny Schillerové v internetovém pořadu Napřímo.