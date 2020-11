V Praze je první pacient s novou inzulínovou pumpou! Popsal své pocity

Pacientů s diabetem stále přibývá. Cukrovkářů je mezi námi více, než bychom čekali. Nová pumpa představuje řešení pro diabetiky 1. typu - tedy pro ty s vrozenou formou.

"Pacienti s diabetem nemají vlastní inzulín, jejich slinivka nefunguje dobře a je pro ně velice náročné dávat si dávky inzulinu ve správném množství ve správnou dobu. Inzulinové pumpy máme tady už nějakou dobu, tohle je nový model pumpy, která má funkce automatické, je to taková umělá slinivka," vysvětlil Prázný.

Rozplánovat den, na cesty udělat patřičné zásoby, před každým jídlem odhadnout množství sacharidů a kolik inzulínu musíte svému tělu dát. Velký problém hlavně pro dětské diabetiky, kteří jsou odkázáni na pomoc rodičů.

Své dojmy popsal i pacient Pavel Hartig: "Pro mě je to méně starostí než předtím, teď to řeknu hloupě, nemusím se tolik hlídat. Může to vést k tomu, že budu takový nezodpovědný, ale ta pumpa by mi právě v tomhle tom měla pomáhat."

"Je to vlastně malá krabička, která je přes kanylu připojena do těla a jediné, co musím, tak ji nosím u sebe a ona mi kontinuálně dávkuje ten inzulin," doplnil Hartig.

"S tou érou senzorů, z malých zařízení, které jsou zapíchnuty pod kůži a měří neustále ten cukr, pacienti mají na displeji telefonu šipku, která jim říká, jestli ten cukr půjde nahoru, dolu nebo je stabilní," popsal Prázný.

Cukrovkou trpí přibližně desetina populace. Nová pumpa může pacientům nejen zjednodušit, ale také značně zkvalitnit život.