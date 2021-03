V Praze leží 28 tisíc dávek vakcíny, tvrdí Hřib. Ministerstvo to odmítá

Na situaci s vakcínami upozornil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj je nezbytně nutné, aby se jednotlivé dávky rozvezly do krajů co nejdříve.



"Apeloval jsem na premiéra, aby zajistil rychlé očkování nebo rozvoz dávek vakcíny Pfizer, které leží v pražských státních nemocnicích. Jde o 28 tisíc dávek, jen čtvrtina je určená pro Prahu. My nemáme na distribuci Pfizeru vliv, řídíme jen rozdělování Moderny a AstraZenecy,“ napsal Hřib na twitteru.

Apeloval jsem dnes na premira, aby zajistil rychl okovn nebo rozvoz dvek vakcny Pfizer, kter le v praskch sttnch nemocnicch. Jde o 28 tisc dvek, jen tvrtina je uren pro Prahu. My nemme na distribuci Pfizeru vliv, dme jen rozdlovn Moderny a Astra Zenecy. pic.twitter.com/zEtv5II7su



Z tabulky, kterou pražský primátor na sociální sítí zveřejnil, vyplývá, že se nejvíce neaplikovaných ampulek vakcíny Pfizer/BioNTech nachází v Ústřední vojenské nemocnici. Na skladě tam mají 2574 ampulek.



Více než 500 lahviček s očkovací látkou je také ve Fakultní nemocnici Bulovka. Proti Hřibově tvrzení se však okamžitě ohradilo ministerstvo zdravotnictví. "Zdeněk Hřib neříká pravdu, když tvrdí, že v pražských nemocnicích leží 28 tisíc vakcín ladem. Tyto vakcíny přivezl distributor do nemocnice v úterý brzo ráno, což primátor může vědět od svého koordinátora na očkování,“ hájí se na twitteru resort.

Zdenk Hib nek pravdu, kdy tvrd, e v praskch nemocnicch le 28 tisc vakcn ladem. Tyto vakcny pivezl distributor do nemocnic dnes brzo rno, co by @ZdenekHrib mohl vdt od svho koordintora okovn.