V Praze otevřely obří bleší trhy. Vládní opatření pro ně neplatí

O víkendu 9. a 10. ledna mohli lidé vyrazit na velký bleší trh v pražských Vysočanech, a to navzdory platnému vládnímu nařízení. Pro "blešáky" totiž platí výjimka, což redakci TN.cz potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Na provoz trhů dohlížela policie.

Přestože většina obchodů a tržišť kvůli vládním opatřením musela zavřít, bleší trhy fungují. Podle jednatele společnosti Bleší trhy Praha Lukáše Svobody mají výjimku. "Farmářské trhy jsou s omezením, ale my jsme trhy ostatní a můžeme mít otevřeno. Na nás platí pouze omezení, že musíme dodržet rozestupy mezi stánkaři čtyři metry, roušky a dezinfekci. Já jsem proti těm hadrům, ale samozřejmě to dodržujeme. Zatím nás nikdo nezavřel," vyjádřil se pro TN.cz.

Za pravdu mu dala i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ve svém vyjádření odkázala na usnesení vlády, které kompletní najdete ZDE. Podle vládního usnesení je zakázán prodej na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách a pochůzkový či domovní prodej. Ani do jednoho bleší trhy nespadají.

Na ty se vztahuje pouze omezení, stejně jako na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště. Musí ale dodržet řadu pravidel, například rozestupy mezi stánky nejméně čtyři metry a u každého prodejního místa mít nádoby s dezinfekcí. Nesmí se také nabízet žádné nápoje nebo jídlo určené k přímé konzumaci a zakázané jsou i stoly a místa k sezení.

V případě farmářských trhů smí být na 15 metrech čtverečních v jednu dobu pouze jeden zákazník. Aby se tomuto omezení vyhnuli, rozhodli se provozovatelé bleších trhů farmářskou část úplně zrušit.

"My tam máme taky sekci farmářských trhů, ale ty jsme raději zavřeli úplně, abychom nemuseli počítat lidi na metry čtvereční a držíme jenom trhy ostatní, kde je omezení akorát rozestupy mezi stánky čtyři metry, roušky a dezinfekce. Pokud vláda vydá přísnější opatření, je možné, že nás zavřou, ale já doufám, že jim ten PES už chcípne," řekl Svoboda.

Na to, zda trhovci opatření opravdu dodržují, dohlížela policisté. "Policie chodí, 27. prosince jsem byl na policii vysvětlit, jak to, že máme otevřeno, vysvětlili jsme si to," připustil provozovatel bleších trhů.

"V sobotu policisté z místního oddělení byli na místě. Zjistili, že areál ve Vysočanech je otevřen, celou věc a zjištěné nedostatky zadokumentovali a provozovatele oznámili příslušnému správnímu orgánu k dořešení, v tomhle případě je to Magistrát hlavního města Prahy," shrnul pro TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. O jaké pochybení se přesně jednalo, ale neupřesnil.

Sami provozovatelé bleších trhů mají na svých webových stránkách vyvěšené vládní usnesení a v něm vyznačenou část, která se trhů týká. Podobně to udělali i provozovatelé bleších trhů v Málkově u Chomutova.

Aktuální opatření platí do 22. ledna. Česko je v pátém, tedy nejvyšším stupni protiepidemického systému PES, což pro obchodníky znamená řadu restrikcí. Prodávat mohou pouze základní zboží a v supermarketech je ta část sortimentu, který momentálně není povolený, označena páskou. Na bleším trhu je ale možné nakoupit téměř cokoli.