V Praze řádí sexuální deviant! Policisté hledají důležitého svědka

Pražští policisté hledají důležitého svědka, který by jim mohl pomoci dopadnout sexuálního predátora. Ten v hlavním městě obtěžuje ženy už od konce loňského roku, policii se nedaří pachatele dopadnout.

Policie pátrá po svědkovi, který by mohl pomoct vyřešit sérii případů sexuálního obtěžování. Pachatel se v pražských ulicích pohybuje od konce loňského roku. V Praze 1 a Praze 5 si vytipoval hned několik žen.

"Vždy se pohyboval okolo tramvajových zastávek. K ženám přišel do bezprostřední blízkosti, přitiskl se k nim svým rozkrokem a verbálně jim nabízel orální uspokojení a následně i pohlavní styk," vysvětlil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Policisté procházeli kamerové záznamy a narazili na muže, který by mohl k vyřešení celého případu výrazně přispět. Je světlé pleti, ve věku kolem 45 – 50 let, vysoký přibližně 178 centimetrů, běžné postavy, má černé rovně střižené krátké vlasy a nosí brýle. Oblečen byl do tmavé bundy a modrých džínových kalhot.

"V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakoukoliv informaci, která by vedla k jeho nalezení, kontaktujte linku 158," žádá Hrdina.