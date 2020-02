V Praze začnou práce na Mariánském sloupu. Povolení má, ujistil sochař

Práce mají začít v místech, kde původní sloup stál. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se tam mělo něco dít. Stavbu podle sochaře Petra Váni ještě chtějí vidět památkáři, už v pondělí tak začne archeologický průzkum. Archeologové totiž chtějí zmapovat původní základové desky.

Pak začnou práce na základech repliky sloupu. A pokud vše bude probíhat podle plánu, sloup se začne osazovat na konci dubna. Hotovo by pak mělo být nejdříve v září.

Podle sochaře má stavba všechna potřebná povolení. Nemělo by se tak stát to, co loni, kdy se pokus obnovit sloup vyhrotil tak, že museli zasahovat strážníci. Více se dozvíte reportáži:

Teď ale s replikou souhlasí jak radnice Prahy 1, tak zastupitelstvo. Potřebné povolení k záboru prý má údajně i od Technické správy komunikací.

Mariánský sloup byl postaven v roce 1648, vznikl na konci třicetileté války jako poděkování za obhájení Prahy před švédskými vojsky. Na Staroměstském náměstí 14metrový sloup vydržel 270 let. Dav lidí ho strh krátce po vzniku Československa, protože v něm viděl symbol Habsburské monarchie.