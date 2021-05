V Praze zapršelo. Doprava v hlavním městě okamžitě zkolabovala

Dopravní komplikace v okolí Prahy pocítili od ranních hodin nejen řidiči, ale také cestující hromadné dopravy. Problémy způsobila především nehoda na 20. kilometru Pražského okruhu ve směru na Barrandov. "Srazily se tam dvě nákladní auta ve směru na D1,“ řekl TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.



Kvůli nehodě byl uzavřený pravý jízdní pruh. Podle Rybanského se incident navíc odehrál v době ranní špičky. Špatné počasí poté přispělo k tomu, že se začaly tvořit mnohakilometrové kolony.

Jedním z dalších problémů, který mohl přispět ke kolonám na dálnici D5, je poté také rekonstrukce dvou dálničních mostů.



Téměř hodinové zpoždění hlásily linky městské hromadné dopravy. "Nejhorší situace je na trasách do Prahy. Linky nabírají až 40 minut zpoždění,“ informovala na twitteru Pražská hromadná doprava (PID). Pracovníci navíc na sociálních sítích vtipkují, že od rána v hlavním městě prší a lidé proto používají "plechový deštník“.

Vte, co je to efekt plechovho detnku? Vechny cestujc hlavn na pjezdech do metropole prosme o trplivost. https://t.co/mtFC3JucoY. pic.twitter.com/eUKHNOQHPZ