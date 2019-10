Na pražské radnici to vře! Skandál Pirátů nás poškozuje, tvrdí TOP 09

Atmosféra na čtvrtečním zastupitelstvu se zřejmě bude dát krájet. A to kvůli fotkám pravé ruky primátora Hřiba a zároveň přítelkyně pirátské dvojky Jakuba Michálka, která se scházela tajně s obžalovaným technickým ředitelem JCDecaux. Nejen opozice, ale už i koaliční partneři chtějí vědět proč.

"Většina kolegů bude chtít, aby paní Krausová veřejně vysvětlila tohle své jednání. Setkává se na tajných schůzkách se zástupci firmy, která usiluje o městskou zakázku. A zároveň tato firma poskytuje obrovské slevy Pirátům na kampani," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle něj její jednání zavání klientelismem. "A my rozhodně nechceme, aby kvůli schůzkám a avantýrám paní Krausové byly TOP 09 a STAN takhle poškozovány," prohlásil Pospíšil.

"My se určitě na zastupitelstvu budeme ptát, co to má znamenat a proč se tak dělo," uvedla zastupitelka za ODS Alexandra Udženija.

"Já jsem neudělala nic nelegálního, takže to ráda vysvětlím a jsem ráda, že se budou ptát," brání se Michaela Krausová. Nejprve tvrdila, že ji Tenzer upozorňoval na cizí nekalé praktiky - druhý den schůzku označila za osobní.

Podle původního vyjádření schůzka proběhla před rokem - v úterý její přítel Jakub Michálek napsal, že se s Tenzerem naposledy sešla letos v květnu, aby s ním přerušila styky. "Zřejmě ty fotky pořídila konkurence v rámci konkurenčního boje," prohlásil mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka.

Na magistrátu se chystá tendr na nového provozovatele pražského mobiliáře, jehož vítěz má být znám na jaře. Někteří zastupitelé se teď o korektnost výběrového řízení obávají. "Teď v případě uniklých fotografií panují pochybnosti, aby byl tendr transparentní," vyjádřil se zastupitel za ANO Radomír Nepil.

Primátor Hřib kauzu zatím nekomentoval. K záležitosti se prý vyjádří až ve čtvrtek.