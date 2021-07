V pražské zoo se podávaly vakcíny. Skoro třetinu očkovaných tvořily děti

V Praze se v sobotu lidé mohli nechat očkovat přímo v zoologické zahradě. Vyrazil tam speciální očkovací autobus, ale zájem o vakcíny moc velký nebyl. Zdravotníci tam za celý den naočkovali 103 lidí, z toho bylo 30 dětí od 12 do 16 let.

Zatímco před vstupem do zoo se stála fronta, ve stejný čas nebyla před očkovacím autobusem ani noha. Lepší to nebylo ani odpoledne. Nakonec se ale zájemci našli.

"Krásnej výlet a očkování k tomu, máme to za sebou a nemusíme nic řešit," svěřila se televizi Nova paní Milada. "Mám to nejblíže, blíž než k doktorce, nebo na Bulovku," pochvaluje si paní Jarmila.

Převažovaly spíše mladší ročníky, což splnilo záměr mobilního očkování, tedy nalákat k vakcinaci mladé. "Primárním důvodem nebylo to, abych se chránil proti covidu, ale bohužel ta vláda na nás tlačí, abychom to měli," konstatoval Tomáš, který se nechal naočkovat.

Mezi zájemci se poměrně často objevovaly i děti. "Aspoň se nebudu muset testovat ve škole a budu moct chodit na koupáky," raduje se Sofie.

Ti, kteří přišli, vyzdvihovali hlavně to, že se nemusí předem registrovat. Pro registraci na místě je potřeba pouze kartička zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti. Následuje vyplnění dotazníku k očkování s lékařem.

Odměnou za očkování byl i malý dárek. "My jsme dostali reflexku s odznáčkem Prahy. Teď jsem slyšel, že někde dostávali pivo, tak to bych vyměnil," poznamenal Tomáš.

"Byl jsem překvapenej, že mě to vyšlo na 450 korun, ale za všechno se platí," postěžoval si Vladimír. Kdo chtěl vakcínu z očkovacího autobusu, musel totiž zaplatit klasické vstupné do zoo.

Velká změna nastala pro děti, které se vrací domů z prázdnin v cizině. Ode soboty děti od 6 do 12 let, které se vracejí z červených a tmavě červených zemí, už nepotřebují test před návratem do České republiky a nemusí ani do pětidenní izolace. Výjimky z testů pro děti do 12 let platí ve většině zemí Evropské unie.