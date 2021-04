V pražské zoo zemřela gorila Bikira. Veterináři ji léčili na covid-19

Pražská zoo truchlí. V pátek totiž nečekaně zemřela 25letá gorilí samice Bikira. První potíže u ní zaznamenali pečovatelé ve čtvrtek.

"Byla unavenější, zkonzumovala jen půl krmné dávky a nehýbala levým loktem. Kontrola videozáznamů neukázala, že by v pavilonu došlo k šarvátce či jinému incidentu, a tak se jevilo pravděpodobné, že tyto potíže by mohly souviset s onemocněním covid-19. Tomu odpovídala i nasazená léčba," uvedla zoo.

Covid se u Bikiry prokázal v půlce března, stejně jako u gorily Kamby. Už v únoru nemoc prodělal také samec Richard.

"V pátek ráno Bikira již nejevila zájem o potravu a ležela na břiše. Byly jí podány léky proti bolesti a antibiotika, její stav se však dále zhoršoval, měla třes a bledé sliznice. Proto byla uvedena do celkové anestezie a převezena do veterinárních prostor zoo. Tam vyšetření ukázala, že krvácí do břišní dutiny," popsala zoo, co následovalo.

Bikira musela okamžitě na operaci. Při ní bylo zjištěno, že má krvácející natrženou stěnu žaludku, což byl podle zoo pravděpodobně následek poranění. V dutině měla enormní množství krevních sraženin a krve. Podle veterinářů ztratila více než tři litry krve.

"Tato situace byla právě vzhledem k ohromné ztrátě krve bohužel neřešitelná. Navzdory rychlé reakci všech zúčastněných a jejich maximálnímu nasazení Bikira uhynula tři hodiny po operačním výkonu, i když byla v intenzivní péči na umělé plicní ventilaci s podporou krevního oběhu," uvedla zoo.

Bikira se narodila 12. srpna 1995 v zoologické zahradě v Amsterdamu. Útlé mládí však strávila v gorilí školce v zoologické zahradě v německém Stuttgartu, kde žila ve společnosti dalších gorilích mláďat, o něž se z mnoha důvodů nemohly postarat vlastní matky.

V pražské zoo porodila samečka jménem Tano. Po porodu se ale o něj nestarala a tak musel i on odjet do gorilí školky ve Stuttgartu.

V roce 2013 Bikira prodělala operaci. Reportáž o této události natočila TV Nova:

