V luxusním butiku zabavili padělky. Prodávaly se za 40 tisíc

Jedny boty stály původně sedmatřicet a další dokonce pětačtyřicet tisíc korun. Nejde o žádné společenské střevíce osázené zlatem, ale o limitovanou řadu sportovních bot. Zástupce této značky upozornil na padělky anonym.

"Na místě kontroly byl s námi zástupce ochranné známky, který každé boty konzultoval se sídlem firmy, a ta určila, zda se jedná o originál, nebo padělek,“ popisovala Ivana Kurková, mluvčí pražských celníků.

Celníci zabavili v obchodě dvaadvacet krabic sportovních bot v celkové hodnotě osm set tisíc korun. Obchod prodává luxusní oblečení a obuv. Majitelka prý boty nakoupila ve Švýcarsku a o padělcích nevěděla. "Paní majitelka to odmítla a nechce nic natáčet ani s nikým mluvit," řekla našim reportérům prodavačka.

Loni odhalila Česká obchodní inspekce přes dva tisíce kusů padělků této značky. Ovšem většinou jde o levnější modely. "Pro určitou skupinu lidí mají podobné boty určitou sběratelskou hodnotu, je to podobný, jako když někdo sbírá nějaký určitý kartičky nebo známky," vysvětluje prodejce bot Petr.

Padělky přitom spotřebitel většinou nepozná. Pokud ano, může zboží reklamovat a vždy za něj zodpovídá prodejce. "Ve finále je úplně jedno, jestli ten podnikatel tvrdí České obchodní inspekci, že to věděl, nebo se vymlouvá na to, že nevěděl, že prodává padělky, ve finále on ručí za to, jaké zboží nabízí spotřebitelům," vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.