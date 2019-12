V Prešově začali bourat panelák po explozi, Slováci oceňují pomoc Čechů

Obyvatelé okolních domů se nemohou během demolice ve svých bytech zdržovat. Nejedná se totiž o klasickou demolici, ale o náročné záchranné práce výbuchem poškozených částí. Cílem je tedy asanace domu, nikoli jeho zbourání,“ informovalo na svých facebookových stránkách město Prešov.

„Pracovníci specializované stavební firmy chtějí od začátku postupovat obzvlášť opatrně, neboť jde o likvidaci budovy, která je značně poškozená,“ dodalo město. Lidé se mezitím mohou během dne zdržovat v centru Družba na Sídlišti III. Návrat do svých bytů jim bude povolen v pět hodin odpoledne. V úterý se celý proces zopakuje.

Během operace jsou poblíž místa připraveni záchranáři a pracovníci plynáren a elektráren. Prešovská policie monitoruje místo drony. Zvídavým obyvatelům města, kteří by si chtěli průběh prací nafotit nebo natočit, zakázala vstup na střechy okolních domů. Policie jim na půl hodiny nabídla živé záběry z povzdáli alespoň na Facebooku.

Technici provádí práce pomocí speciálního bagru s 68metrovým ramenem. Stroj zapůjčila Prešovu firma Cannoneer z Horního Jiřetína, a to za symbolickou cenu jednoho eura. Vstřícné gesto ocenili lidé na Facebooku pod videem. „Češi jsou zlatí, že to udělají za jedno euro,“ napsala jedna z uživatelek Miriam. „Klobouk dolů před všemi složkami i bratrům z Česka. Respekt. Nikdo by nedokázal to, co oni,“ přidala se další komentující.